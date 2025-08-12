Sky - Caso Lookman, si pensa ad uno scambio: nelle prossime ore l'incontro

Arrivano le ultimissime di calciomercato da Sky Sport sul futuro di Ademola Lookman e un caso che tiene banco in Italia perché l'attaccante nigeriano è pronto a cambiare i piani. Continua a far discutere il caso Ademola Lookman e lo stallo della sua situazione all'Atalanta, con la 'fuga' nella sua abitazione in Inghilterra a seguito del rifiuto della nuova proposta dell'Inter da 42 milioni di euro più 3 di bonus per lui. Emergono novità sul tema perché da Sky Sport si parla dell'incontro nelle prossime ore in Italia tra gli agenti di Lookman con Inter e Atalanta, possibile valutazione anche di uno scambio tra club con l'Inter che può inserire dei nuovi giocatori.