Sky - Caso Lookman, si pensa ad uno scambio: nelle prossime ore l'incontro

Calcio Mercato  
LookmanLookman

Arrivano le ultimissime di calciomercato da Sky Sport sul futuro di Ademola Lookman e un caso che tiene banco in Italia perché l'attaccante nigeriano è pronto a cambiare i piani

Arrivano le ultimissime di calciomercato da Sky Sport sul futuro di Ademola Lookman e un caso che tiene banco in Italia perché l'attaccante nigeriano è pronto a cambiare i piani. Continua a far discutere il caso Ademola Lookman e lo stallo della sua situazione all'Atalanta, con la 'fuga' nella sua abitazione in Inghilterra a seguito del rifiuto della nuova proposta dell'Inter da 42 milioni di euro più 3 di bonus per lui. Emergono novità sul tema perché da Sky Sport si parla dell'incontro nelle prossime ore in Italia tra gli agenti di Lookman con Inter e Atalanta, possibile valutazione anche di uno scambio tra club con l'Inter che può inserire dei nuovi giocatori.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top