Il Mattino - McTominay e De Bruyne insieme? Conte ha già scelto il modulo per Sassuolo e Cagliari

Ultime news SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino scrive della possibilità che Conte scelga il 4-4-1-1:

"C'erano una volta i tre tenori, ora spuntano i fantastici 4. [...] Nei test (nascosti) Conte alterna uno scolastico 4-4-2, al tradizionale e potente 4-3-3 dello scudetto e al piu lapalissiano 4-2 e fantasia. Sapendo bene che Lobotka un po' di fatica fa quando gioca a due davanti alla difesa. Sono professionisti, ma restano «giocatori»: devono divertirsi col gioco. Dunque, la premessa è che De Bruyne e McTominay ci dovranno essere sempre. Ovviamente, dall'esterno, il 4-4-1-1 piace di più perché dà equilibrio e sostanza alla squadra, [...] Ovvio che è solo un gioco estivo. Conte le sue carte le tiene ben nascoste: non è una abiura al tridente, per carità, è solo il piano B che sembra molto più simile al piano A. Almeno con il Sassuolo e il Cagliari. Certo è con De Bruyne si avvia a essere mutato, semmai, il quadro tattico perché prima erano Lobotka e McTominay a rappresentare i due verticolarizzatori, ovvero gli uomini della profondità, della fiondata. Ora potrebbe capitare agli azzurri di tenere molto di più il pallone, con i tanti centrocampisti (a cui aggiungere il solito Di Lorenzo) che se lo passano dentro spazi più brevi. Non parliamo di tiqui taca azzurro, ma la sensazione è che con quei quattro là in mezzo, con Politano a destra e Lukaku come terminale, ci sia una giostra di movimenti che tenderà ad aumentare il possesso della palla".