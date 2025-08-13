Altobelli: "Con Lookman, l'Inter può dare l'assalto a Conte"

Altobelli: Con Lookman, l'Inter può dare l'assalto a Conte

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Alessandro Altobelli ha parlato della sfida Napoli-Inter per lo scudetto:

"L’Inter ha bisogno dell’ultimo tassello in avanti per essere competitiva. E ovviamente mi riferisco a Lookman, l’uomo in grado di sparigliare le carte e permettere a Chivu di formare un tridente da sogno. Lautaro infatti è uno dei 3-4 attaccanti più forti d’Europa, da Pallone d’Oro, uno che dà l’anima. Ma senza la punta della Dea mancherebbe comunque quell’uomo in più per poter dare l’assalto a Conte. Il Napoli ha fatto un’ottima campagna acquisti, ha preso De Bruyne a centrocampo e in attacco è completo. All’Inter manca solo Ademola. E forse prenderei anche un difensore. Lì dietro c’è bisogno di ringiovanire un po’ la rosa, fermo restando che comunque Acerbi e De Vrij hanno fatto grandi cose".

