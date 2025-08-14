Mercato Napoli, Moretto: "Calano le quotazioni di Elmas! Due club piombano su Fabbian, le ultime"

Calciomercato Napoli, importantissime novità per l'ultimo colpo a centrocampo della SSC Napoli dall'esperto di trasferimenti internazionali Matteo Moretto. Novità sul futuro di Giovanni Fabbian del Bologna, tra i profili che il club azzurro sta valutando.

Giovanni Fabbian non ci risulta essere così caldo per il Napoli. E' un nome che piace, ma non è considerato tra le priorità. Anche Elmas risulta meno caldo, calano le sue quotazioni. Per quanto riguarda Fabbian nelle ultime ore e giorni la Roma e il Porto di Farioli hanno chiesto informazioni. C'è però l'ostacolo Bologna, che ritiene il giocatore molto importante e che lo valuta tanto. Chiaramente se dovesse arrivare un'offerta importante verrebbe valutata, ma non il prestito. Il Bologna farà di tutto per trattenerlo.