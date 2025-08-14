Mercato Napoli, Moretto: "Calano le quotazioni di Elmas! Due club piombano su Fabbian, le ultime"

Calcio Mercato  
Mercato Napoli, Moretto: Calano le quotazioni di Elmas! Due club piombano su Fabbian, le ultime

Calcio mercato Napoli le ultimissime per il colpo a centrocampo dall'esperto di trasferimenti internazionali Matteo Moretto. Punto sulle piste Elmas e Fabbian

Calciomercato Napoli, importantissime novità per l'ultimo colpo a centrocampo della SSC Napoli dall'esperto di trasferimenti internazionali Matteo Moretto. Novità sul futuro di Giovanni Fabbian del Bologna, tra i profili che il club azzurro sta valutando.

Elmas-Napoli, le ultimissime

Giovanni Fabbian non ci risulta essere così caldo per il Napoli. E' un nome che piace, ma non è considerato tra le priorità. Anche Elmas risulta meno caldo, calano le sue quotazioni. Per quanto riguarda Fabbian nelle ultime ore e giorni la Roma e il Porto di Farioli hanno chiesto informazioni. C'è però l'ostacolo Bologna, che ritiene il giocatore molto importante e che lo valuta tanto. Chiaramente se dovesse arrivare un'offerta importante verrebbe valutata, ma non il prestito. Il Bologna farà di tutto per trattenerlo.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top