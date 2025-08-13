Capozucca: "Mercato bloccato, a parte il Napoli le altre sono in attesa"

Stefano Capozucca, ex direttore sportivo, fra le tante, di Genoa e Cagliari, ha parlato a TuttoMercatoWeb:

"Lookman? Sicuramente non è una situazione simpatica. I proprietari dei cartellini sono le società, poi però sono prigioniere dei calciatori. Ma l'Atalanta non è società morbida che cede alle bizze di un calciatore".

Come finirà?

"L'Atalanta sta sondando alcuni profili per sostituirlo. Ma se andrà via, lo farà dalle condizioni della Dea e non a quelle dell'Inter".

Al momento il mercato va un po' a rilento...

"Fa parte della crisi che c'è in tutti i settori. L'economia ha avuto un calo pazzesco. Mancano i soldi e si fa fatica. Tutti vogliono rinforzarsi, ma prima bisogna dare via gli esuberi. A parte il Napoli che s'è rinforzato le altre sono in attesa. E alla fine credo che il mercato si sbloccherà e chi dovrà rinforzarsi lo farà".