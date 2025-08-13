Juventus, Elkann : "Il nostro obiettivo è vincere nella prossima stagione!"

Juventus, Elkann : Il nostro obiettivo è vincere nella prossima stagione!

Ultime calcio - John Elkann, ad di Exor, ha parlato durante l'intervallo della sfida in famiglia della Juventus vinta 2-0 contro la Next Gen, consueto appuntamento in famiglia dell'estate bianconera. Queste le parole ai microfoni di DAZN:

"Questo è un momento fantastico per tutti, un momento per ritrovarsi in famiglia e per vedere i nostri campioni che giocano contro il nostro futuro. Questo è ciò che rappresenta la giornata di oggi, un momento unico in cui la squadra, i giovani, le ragazze e tutte le famiglie juventine si ritrovano".

Un messaggio per i tifosi bianconeri in vista della stagione che sta per cominciare ufficialmente?
"C'è tantissima passione, tantissimo amore, tantissima fede juventina e questo sia noi che la squadra lo sentiamo. La Juventus è gioventù, essere qua col futuro è ciò che ci ha reso forti. Partire dalle nostre radici, dalle nostre tradizioni, vedere crescere i nostri giovani è qualcosa di straordinario e di cui siamo orgogliosi".

In vista della nuova stagione, il tecnico Igor Tudor nei giorni scorsi ha detto che lui non parte mai per il quarto posto… Qual è l'obiettivo della Juventus?
"L'obiettivo della Juventus è quello di vincere".

