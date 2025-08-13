Bergomi: "Lookman? ho i miei dubbi, come fai a giocare con lui, Lautaro e Thuram?"

Ultime calcio - Giuseppe Bergomi ha parlato sulle colonne di Libero sulle big di Serie A:

L’Inter è ancora alle prese con l’enigma Lookman: "Vero, l’affare non si sblocca. Ma ho qualche dubbio sulla scelta. All’Inter manca l’attaccante rapido che salta l’uomo, ma mi chiedo: con Lautaro e Thuram in campo come si fa a giocare anche con Lookman? Costringi centrocampo e difesa a un superlavoro".

Il Milan? "Primo aspetto: non ha le coppe e giocherà soltanto il campionato come il Napoli lo scorso anno. Secondo aspetto: ha affidato la costruzione della squadra a un ds che sa come si fa, Tare. E la guida tecnica a un allenatore vincente. Dietro, con Athekame e De Winter la difesa non è male".

Sulla Juventus sussistono dubbi: "Io sarei ottimista fossi un tifoso della Vecchia Signora. Lasciamo lavorare Tudor, se vendono qualche pezzo da novanta e fanno scelte mirate la vedo bene".