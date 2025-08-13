UEFA, Ceferin: "La Serie A è il mio campionato preferito, ma qui dovete migliorare molto sulle strutture: sono terribili"

Le Interviste  
Ultime calcio - Alexsander Ceferin, numero uno dell'Uefa, ha parlato a Sky prima della gara din Supercoppa tra Psg e Tottenham:

"La nostra politica è portare la Supercoppa in città più piccole, qui a Udine siamo felicissimi, la partita sarà bellissima. La Champions? Il nuovo format è fantastico e imprevdibile, non vediamo l'ora della nuova stagione".

Sul calcio italiano:

"Sta migliorando, Gravina sta facendo un grande lavoro, tra le cinque leghe principali la Serie A è il mio preferito, ma qui dovete migliorare molto sulle strutture, non esagero se dico che sono terribili"

