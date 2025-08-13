UEFA, Ceferin: "La Serie A è il mio campionato preferito, ma qui dovete migliorare molto sulle strutture: sono terribili"

Ultime calcio - Alexsander Ceferin, numero uno dell'Uefa, ha parlato a Sky prima della gara din Supercoppa tra Psg e Tottenham:

"La nostra politica è portare la Supercoppa in città più piccole, qui a Udine siamo felicissimi, la partita sarà bellissima. La Champions? Il nuovo format è fantastico e imprevdibile, non vediamo l'ora della nuova stagione".