UEFA, Ceferin: "La Serie A è il mio campionato preferito, ma qui dovete migliorare molto sulle strutture: sono terribili"

Ultime calcio - Alexsander Ceferin, numero uno dell'Uefa, ha parlato a Sky prima della gara din Supercoppa tra Psg e Tottenham:
"La nostra politica è portare la Supercoppa in città più piccole, qui a Udine siamo felicissimi, la partita sarà bellissima. La Champions? Il nuovo format è fantastico e imprevdibile, non vediamo l'ora della nuova stagione".
Sul calcio italiano:
"Sta migliorando, Gravina sta facendo un grande lavoro, tra le cinque leghe principali la Serie A è il mio preferito, ma qui dovete migliorare molto sulle strutture, non esagero se dico che sono terribili"