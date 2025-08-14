Il Mattino - Spunta Zirkzee! Il Napoli lo ha cercato a lungo a gennaio, può essere il jolly a sorpresa

Calciomercato Napoli - Il Napoli è alla ricerca di un nuovo giocatore offensivo che può rappresentare la svolta per rinforzare la rosa di Antonio Conte e occhio al nome a sorpresa che arriverebbe dalla Premier League. L'edizione de Il Mattino parla di Zirkzee, l'ex attaccante del Bologna e oggi fuori dal progetto del Manchester United dove non si è ambientato al meglio.

Calciomercato: Napoli su Zirkzee

Napoli su Zirkzee e ora l'operazione è fattibile rispetto a qualche mese fa: