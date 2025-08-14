Il Mattino - Spunta Zirkzee! Il Napoli lo ha cercato a lungo a gennaio, può essere il jolly a sorpresa

Calciomercato Napoli - Il Napoli è alla ricerca di un nuovo giocatore offensivo che può rappresentare la svolta per rinforzare la rosa di Antonio Conte e occhio al nome a sorpresa che arriverebbe dalla Premier League. L'edizione de Il Mattino parla di Zirkzee, l'ex attaccante del Bologna e oggi fuori dal progetto del Manchester United dove non si è ambientato al meglio.
Napoli su Zirkzee e ora l'operazione è fattibile rispetto a qualche mese fa:
E attenzione a un'altra vecchia pista: Joshua Zirkzee. Amorin e il Manchester United si sono stufati dell'ex Bologna e aprono alla sua partenza. Il Napoli lo ha cercato a lungo a gennaio. Le parole di Conte hanno ribadito il perimetro delle operazioni finanziarie del Napoli: cartellino da massimo 30 milioni e tetto di ingaggi da 6,5 milioni lordi. Il budget c'è ed è di circa 60 milioni.