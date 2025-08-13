Del Genio: "Conte mi ha sorpreso sui portieri: le sue parole mostrano una situazione difficile da gestire"

Ultime calcio Napoli - Ai microfoni di "Ne Parliamo da Castel di Sangro" su Canale 8, Paolo Del Genio ha commentato le parole di Antonio Conte in conferenza:

"I giocatori nuovi devono aspettare? Questa non è una regola fissa nel calcio, perché l'anno scorso sono arrivati Buongiorno, McTominay e Lukaku, questi ultimi due senza fare nemmeno un giorno di ritiro. Subito titolari e subito bene, non hanno aspettato un bel niente. Quest'anno i nuovi sono arrivati al primo giorno di ritiro e abbiamo capito che qualcuno dovrà aspettare un mese e qualcun altro due e sei mesi. Beukema, io mi meraviglio, è un giocatore già da due anni titolare in Serie A. Ma abbiamo capito che anche lui dovrà segnare il passo difronte a Juan Jesus, fin quando non ci sarà Buongiorno. Poi Marianucci dovrà aspettare molto di più, Lucca e Lang dovranno anche un attimo modere il freno. Per quanto riguarda De Bruyne, non parliamo nemmeno. Su Milinkovic-Savic la prima parte della dichiarazione per la potevo anche aspettare, ma la seconda parte mi ha sorpreso molto perchè avremmo due portieri. Non è una scelta molto frequente nel calcio, ma l'accettiamo. Ma la seconda parte del discorso di Conte sui portieri 'Se uno dei due prenderà nettamente il sopravvento', significa che ad un certo punto uno farà dieci partite di fila e avrà preso nella considerazione di Conte il sopravvento".