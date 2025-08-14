CorSport - Tris di nomi per il centrocampo: Manna pronto alla scelta

Calciomercato Napoli - Il Napoli vuole rinforzare anche la zona di centrocampo in queste ultime settimane di mercato e dal Corriere dello Sport spunta la lista del direttore sportivo azzurro che ha un tris di nomi su cui puntare:

Oltre ai soliti Musah e Miretti per il centrocampo (ieri nell’amichevole contro la Next Gen il giocatore di Tudor è uscito per un problema fisico), nelle valutazioni di questi giorni è tornato in auge anche il nome di Giorgi Sudakov dello Shakhtar che ieri sui social ha ricordato il papà appena scomparso all’età di 50 anni. L’ucraino, anni 22, piace da tempo al Napoli. La prima offerta risale al gennaio 2024, ora su di lui c’è anche il Benfica che si muove da tempo. Talento cristallino, grande qualità sulla trequarti, visione di gioco, assist e gol per Sudakov. Un altro nome nell’elenco del ds Manna. Presto sarà tempo di scelte anche in base alle necessità tattiche. Le idee sono diverse e c’è ancora tempo prima di una decisione.