Gazzetta - De Bruyne fuori parametri, Napoli si sente meravigliosamente coccolata

Napoli - De Bruyne è fuori parametri, porti con sé una cultura internazionale e un'abitudine ad affermarsi che ha pochi eguali. E poi ci sistema la raffinatezza del palleggio e anche di quella corsa così seducente, che Conte vuole orientare nei suoi Napoli, a prescindere dal sistema. Il fattore De Bruyne s'è avvertito immediatamente, ancor prima che il pallone ricominciasst a rotolare, in quella ventata di sontuosa euforia che s'è avvertita sulla scia dell'allegria per il quarto scudetto e nella consapevolezza d'essere finiti ora in una nuova era: nelle mani di KDB, Napoli si sente meravigliosamente coccolata in una dimensione onirica. Lo scrive Gazzetta.

