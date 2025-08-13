Da Bologna - Affare Zanoli, il club rossoblù irritato da una mossa del Napoli: i dettagli

Calciomercato Napoli, affare Zanoli: il Bologna è irritato, c'entrano le amichevoli degli azzurri
Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola di Bologna di Repubblica racconta un retroscena su Zanoli:
"Uno scenario analogo alla vicenda Zanoli, “prenotato” ma non ancora sbloccato dal Napoli, che aspetta il sostituto (e infatti il terzino continua a giocare le amichevoli col club azzurro, dettaglio che ha irritato Casteldebole nelle ultime ore)".
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News