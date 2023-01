Gazzetta - Eliminazione Coppa Italia serva da lezione per Salerno: Napoli e Spalletti devono capire cosa vogliono fare da grandi

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport scrive sulla sconfitta, con tanto di eliminazione, del Napoli in Coppa Italia contro la Cremonese:

"Cinque giorni folli in cui è successo di tutto. Cinque giorni su cui Spalletti e il Napoli devono interrogarsi seriamente per capire cosa vogliono fare da grandi. Perché passare dalla straripante vittoria contro la Juve alla clamorosa eliminazione agli ottavi di Coppa Italia cedendo ai rigori contro una Cremonese in grave crisi di risultati è qualcosa che non si può spiegare e che deve comunque far scattare un campanello di allarme. Questa sconfitta dovrà servire da lezione, già per sabato nel derby con la Salernitana: mai partire convinti di aver vinto, se perdi la fame, lo scivolone è dietro l’angolo".