De Laurentiis e la profezia-scudetto fatta a maggio! Ora il silenzio è la sua rivincita

Ultime notizie. Il Napoli vince e convince e il presidente Aurelio De Laurentiis si gode la sua squadra e il primo posto in classifica alla metà di gennaio. Un risultato impensabile ad inizio stagione, quando lui e il club erano preda delle critiche di gran parte della tifoseria, ancora scottata dagli addii di calciomercato.

La profezia di De Laurentiis

Eppure proprio De Laurentiis aveva previsto tutto. L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino ricorda la profezia scudetto fatta dal presidente del Napoli nel mese di maggio 2022, quando ebbe il coraggio di dire: "Faremo di tutto per riportare lo scudetto a Napoli. Tutti insieme. E, se non dovessimo riuscirvi, non bisognerebbe deprimersi".

Una vera e propria profezia, appunto, se si pensa che oggi il Napoli ha rispettato alla lettera le parole di De Laurentiis. Lui, intanto, si gode la sua rivincita personale e lo fa in silenzio: "De Laurentiis continua ad essere al centro della vita del Napoli però si è messo in posizione defilata - scrive Il Mattino - anche nel rapporto con Spalletti e la squadra. Spera che sia finalmente chiaro a tutti - da chi aveva dubbi su quella esternazione di fine maggio a chi issava striscioni di contestazione notte tempo - che il suo obiettivo è vincere a Napoli".