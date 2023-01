CorrSera - Diavolo Osimhen, colpisce come un tuono potente: è arrivato il primo gol contro una delle tre grandi del Nord

Napoli - Continua il percorso di crescita di Victor Osimhen nel Napoli. L'attaccante azzurri ha messo a segno per la sua prima volta in Serie A un gol contro una delle tre grandi di Serie A del Nord. Questo quanto scrive il Corriere della Sera:

La squadra di Spalletti gioca con personalità, cercando l’ampiezza per allargare la difesa chiusa della Juve. I bianconeri all’inizio sono timidi e contratti, troppo rinunciatari e finiscono per subire. Kvara affonda, Osimhen colpisce, l’1-0 è un colpo secco, un tuono potente che si abbatte sulla Vecchia Signora, battuta dopo 770 minuti. Per il nigeriano è il primo gol a una delle tre grandi del nord e anche questo è un segnale.

La Juve si illude e il Napoli nella ripresa la punisce duramente, aumentando il ritmo e la pressione. Tre gol e almeno un altro sbagliato, da quel diavolo di Osimhen.