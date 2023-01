Salernitana-Napoli, Kvaratskhelia gioca? Il Mattino - Già scelto il sostituto

Le prossime ore saranno decisive per valutare le condizioni di Kvicha Kvaratskhelia, l'esterno del Napoli che potrebbe saltare il Derby di Serie A Salernitana-Napoli a causa di un attacco influenzale delle ultime ore che gli ha impedito di giocare la partita di Coppa Italia con la Cremonese.

Salernitana-Napoli: Kvaratskhelia gioca?

Napoli - Ultimissime notizie sulle condizioni di Kvaratskhelia e il rientro per Salernitana-Napoli. Come scrive Il Mattino, saranno decisivi questi giorni per il recupero di Kvara per la prossima partita del Napoli. Il giocatore georgiano è in forte dubbio per il Derby di sabato dopo aver già saltato la Coppa Italia per un attacco influenzale. Ieri era ancora debilitato e ha svolto solo lavoro in palestra. Già pronto il sostituto: Elmas.