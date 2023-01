"Esordio disastroso", Bereszynski stecca la prima con il Napoli: pagelle da incubo

Notizie Napoli calcio. Sicuramente Bartosz Bereszyski sognava un esordio diverso con la maglia del Napoli. Il terzino polacco, arrivato a gennaio dalla Sampdoria, ha faticato moltissimo ieri sera contro la Cremonese.

Bereszynski pagelle Napoli-Cremonese

Prestazione insufficiente per Bereszynski, colpevole soprattutto in occasione del gol del 2-2 degli ospiti a tempo praticamente scaduto. Ecco i suoi voti sui quotidiani sportivi:

Il Mattino 5 - Ci mette 18minuti a far capire al mondo intero perché Di Lorenzo è insostituibile. Okereke lo salta facilmente e mette dentro un pallone comodo comodo per Pickel. Si appisola anche sul gol del pari. Non il miglior bigliettino da visita per il polacco che faceva il suo esordio con la maglia del Napoli davanti al pubblico del Maradona.

Corriere dello Sport 5 - Da rivedere l’esordio assoluto con il Napoli: prima timidino, poi di sasso sul pareggio.

Repubblica 5

Gazzetta 5 - Al debutto: i movimenti li ha già capiti, ora deve adeguarsi al ritmo dei compagni. Perde Felix e arriva il 2-2.