Serata di relax per Giovanni Manna: ecco dov'è stato beccato il ds azzurro | FOTO

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Autore Giuseppe Foria Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Il direttore sportivo Giovanni Manna si gode una serata di relax. Il ds del Napoli è stato beccato alla nota pizzeria Impasto 55

Il direttore sportivo Giovanni Manna si gode una serata di relax. Il ds del Napoli è stato beccato alla nota pizzeria Impasto 55 il giorno dopo la vittoria contro il Monza.

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