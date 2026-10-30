Serata di relax per Giovanni Manna: ecco dov'è stato beccato il ds azzurro | FOTO
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Il direttore sportivo Giovanni Manna si gode una serata di relax. Il ds del Napoli è stato beccato alla nota pizzeria Impasto 55
Il direttore sportivo Giovanni Manna si gode una serata di relax. Il ds del Napoli è stato beccato alla nota pizzeria Impasto 55 il giorno dopo la vittoria contro il Monza.
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