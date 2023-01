Stop alle trasferte dei tifosi del Napoli per due mesi: ecco tutte le gare

Una settimana fa ci sono stati gli scontri tra ultras di Roma e Napoli che costano caro. Infatti, per i prossimi due mesi i tifosi non potranno seguire le proprie squadre in trasferta, come ufficialmente deciso dal Ministero dell’Interno. Queste le partite in cui il settore ospiti azzurro resterà chiuso:

Tifosi Napoli

Napoli settore ospiti chiuso

19a giornata - Salernitana-Napoli (21 gennaio ore 18)

21a giornata - Spezia-Napoli (5 febbraio ore 12:30)

23a giornata - Sassuolo-Napoli (17 febbraio ore 20:45)

24a giornata - Empoli-Napoli (25 febbraio ore 18)

