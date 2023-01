Stadio Maradona sotto assedio, parcheggiatori abusivi scatenati: 123 multe in poche ore

Venti carri attrezzi, più di cento uomini della polizia municipale, parcheggiatori abusivi ad ogni angolo e il traffico delle grandi occasioni. La febbre di Napoli-Juventus è anche questa. Quando il grande evento fa rima con il caos. La fotografia di Fuorigrotta ieri sera, nel perimetro intorno lo Stadio Maradona, ha mostrato le varie facce della città, tutti i suoi limiti ma anche i suoi pregi.

A fine serata si contano 123 multe per violazioni al codice della strada, 81 auto in divieto di sosta prelevate e nove parcheggiatori abusivi sono stati denunciati. Gli agenti della Polizia locale hanno sequestrato due vetture (per avere riscontrato l'assenza della polizza assicurativa), e controllato trenta esercizi commerciali. A riportare la notizia è l'edizione online de Il Mattino.