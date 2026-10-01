McTominay recupera per Napoli-Frosinone? Repubblica: ecco cosa manca per il via libera

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna di Repubblica si sofferma sulle condizioni di Scott McTominay: lo scozzese è dalla settimana scorsa a Castel Volturno, ma svolge un programma individuale personalizzato.

Il quotidiano parla così di una sua possibile convocazione per Napoli-Frosinone:

"Continua a svolgere un programma personalizzato, invece, Scott McTominay: lo scozzese si è rivisto in campo, chiaramente da solo. Attende gli esami di idoneità la prossima settimana dopo l'ablazione chirurgica a cui si è sottoposto per correggere una lieve aritmia benigna e soltanto dopo il via libera potrà tornare ad allenarsi in gruppo in modo da essere disponibile sabato 10 ottobre con il Frosinone, un incrocio decisivo per le ambizioni del Napoli. Gli azzurri sono a caccia di una vittoria per cambiare ritmo e affrontare il primo tour de force della stagione nel migliore dei modi".