Repubblica annuncia: Buongiorno e Lobotka verso la panchina! Ma solo per un motivo: ecco quale

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna di Repubblica svela le scelte di formazione di Conte per Napoli-Cagliari, e su Buongiorno-Lobotka scrive:

"Conte verificherà le forze residue dei suoi giocatori, prima di fare le scelte per l’ultima formazione del campionato. La sensazione è che il copione delle precedenti giornate non cambi molto. Più che le scelte tattiche, infatti, saranno le motivazioni a fare la differenza. Raspadori, al momento, sembra favorito su Neres, che è comunque in crescita di condizione e domenica a Parma si era pure guadagnato un rigore. Il brasiliano resta un fattore di questo Napoli e la decisione sul suo impiego è attesa giovedì. Risposte in arrivo pure da Buongiorno e Lobotka, ancora alle prese coi rispettivi infortuni. Entrambi al massimo si accomoderanno in panchina, anche come premio all’impegno mostrato nel corso della stagione".