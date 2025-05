Allegri-Napoli? Tuttosport: incontro con De Laurentiis, alcuni azzurri hanno detto ai loro entourage del possibile arrivo a Castel Volturno!

Ultime notizie SSC Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, scrive Tuttosport, sa benissimo come le rotte con Antonio Conte siano destinate a separarsi, ci saranno modo e tempo per sistemare un divorzio per le cui pratiche si è già portato avanti. Stavolta va sul sicuro e la sua scelta è indirizzata verso Massimiliano Allegri.

"Il tecnico è pronto a ripartire, con il fidato e stimato ds Giovanni Manna, dal Napoli. In questi giorni romani Max ha avuto modo di incontrare De Laurentiis per ribadire gradimento, intenzioni e definire nei dettagli l'accordo. Le voci si rincorrono e si accavallano al punto che alcuni giocatori azzurri hanno riferito ai loro entourage come negli ambienti societari si parli già del prossimo arrivo di Allegri a Castel Volturno"