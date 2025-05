Il Mattino - Napoli-Cagliari, ADL chiede di vietare la trasferta e dare il settore ospiti ai napoletani: la risposta del Viminale

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino svela la richiesta di De Laurentiis, che vorrebbe riservare il settore ospiti del Maradona ai tifosi azzurri, facendo vietare la trasferta ai sardi:

"Ora, la battaglia di De Laurentiis si sposta sul settore ospiti, la vecchia Laterale tra la Posillipo e la Curva A. Il Napoli vorrebbe che il Viminale vietasse la trasferta ai tifosi del Cagliari (al momento c'è il via libera ai fidelizzati) tanto per i sardi è una partita che non mette in palio nulla mentre per gli azzurri c'è la storia. Il questore Agricola, fino a ieri sera, ha alzato un muro. Sostenuto dal Ministero dell'Interno. Lo stesso tentativo venne fatto, con il medesimo risultato, per la festa scudetto del 2023, con la Sampdoria. In ogni caso, il popolo azzurro aspetta trepidante: dovessero cambiare le cose, ci sarebbero altre 2.800 biglietti. Ma meglio non illudersi".