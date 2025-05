Riunione in Prefettura con la SSC Napoli e Manfredi: la decisione sui maxi-schermi in città

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino affronta il tema della riunione della prefettura in vista dell'ipotetica festa scudetto in città in caso di vittoria del Napoli. E sui maxischermi in città, scrive:

"Venerdì sera in piazza Plebiscito, piazza Mercato e piazza Ciro Esposito a Scampia ci saranno tre maxi schermi dove i tifosi potranno assistere insieme all'ultima gara di campionato in programma al Maradona alle 20,45 tra il Napoli e il Cagliari. Una decisione presa dal Comune, fortemente voluta dal sindaco Gaetano Manfredi e approvata dalla Prefettura. Le tre piazze sono in un certo senso una misura di ordine pubblico, è il tentativo di contenere la possibile "festa spontanea", quella più difficile da gestire se la si guarda dal punto di vista dell'ordine pubblico, smistando almeno 150mila persone in luoghi dove potere far festa nella speranza che non si spostino poi tutti verso il lungomare. Insomma, al termine di una lunghissima riunione in Prefettura convocata dal Prefetto Michele Di Bari alla quale hanno partecipato il sindaco Manfredi, esponenti del Calcio Napoli e tutte le Autorità di pubblica sicurezza si è iniziato a mettere a terra un punto fermo: i maxischermi".