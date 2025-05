Occorrerebbero dieci Maradona per contenere la richiesta dei tifosi per Napoli-Cagliari

Ultime notizie SSC Napoli - Occorrerebbero dieci Maradona per contenere la richiesta dei tifosi del Napoli per la sfida di venerdì sera alle 20.45 contro il Cagliari, quella che potrebbe assegnare il quarto scudetto agli azzurri. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

"Una coda virtuale di quasi 500 mila utenti, a fronte di una capienza di 55 mila spettatori. Biglietti quasi terminati, poca disponibilità dell’anello inferiore delle Curve. Non mancano le polemiche da chi non è riuscito a comprare i biglietti. Molti sostenitori azzurri si sono lamentati di non aver trovato disponibilità nelle ricevitorie. Disagi che non si contano quando c’è grande richiesta"