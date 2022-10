DIRETTA VIDEO - CalcioNapoli24 LIVE alle 12:00: verso Cremonese-Napoli, le ultime su infortuni e rinnovi

Torna CalcioNapoli 24 LIVE in diretta sul 79 del digitale terrestre, su Youtube (CN24) e Twitch. Dalle ore 12:00 alle ore 14:00 collegamenti, esclusive e interviste per restare sempre aggiornati su tutto ciò che succede in casa Napoli.

In studio quest'oggi ci saranno Vincenzo Credendino e Riccardo Catapano: Verso Cremonese-Napoli, le ultime su infortuni e rinnovi