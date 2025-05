Retroscena arbitri, le valutazioni dei vertici sui rigori di Bisseck e Neres. CorSera: designazione Guida inopportuna

Ultime notizie SSC Napoli - Per i vertici arbitrali, nessun dubbio: il tocco di gomito in area di Bisseck al 41’ del secondo tempo di Inter-Lazio era da sanzionare con un calcio di rigore. I responsabili della Can hanno giudicato positiva la direzione di Chiffi, scrive il Corriere della Sera.

"La verità è che le polemiche erano iniziate con la designazione di Guida di Torre Annunziata come assistente Var, aveva ammesso «Non mi sento sereno ad arbitrare il Napoli, dove vivo». Di sicuro quella mancanza di serenità non ha impedito a Guida di accettare la designazione, che era quantomeno inopportuna. Corretta anche la scelta di cancellare il rigore a Neres in Parma-Napoli per un fallo di Simeone su Circati"