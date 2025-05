Futuro Juan Jesus, contatto agente-Manna: cosa filtra sulla conferma del brasiliano

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino racconta dei nuovi contatti con l'agente di Juan Jesus:

"Nell'immediato dopo partita, che ha consentito alla truppa di Conte di mantenere un punto di vantaggio sull'Inter con una sola giornata ancora da giocare, il diesse Giovanni Manna si è trattenuto a lungo a parlare con alcuni manager che hanno in procura giocatori del Napoli in orbita del club azzurro o comunque con il destino che deve passare dalel falde del Vesuvio. In primis, Victor Osimhen. L'agente Roberto Calenda al termine del match con i ducali si è fermato a parlare con il giovane diesse azzurro dei suoi assistiti. Nelle fila del Napoli c'è Juan Jesus (assistito da Calenda) che è a scadenza a giugno e su cui le parti stanno facendo valutazioni. Il difensore brasiliano infatti sembrava avere le valigie pronte già a gennaio, prima di tornare terribilmente utile alla causa complici alcuni infortuni in difesa (Buongiorno su tutti) che gli hanno consentito di avere una nuova chance agli ordini di Conte. A tal punto che si è fatta avanti l'ipotesi di un nuovo contratto di un anno (più uno) per il 33enne di Belo Horizonte. Si vedrà".