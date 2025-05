"Vietato distrarsi", il discorso di Conte alla squadra! E cita il rigore negato a Parma

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna di Repubblica svela il discorso di Conte alla squadra e come sta vivendo queste ore d'attesa per la sfida al Cagliari:

Conte non ne vuole sapere e tiene la guardia alta. Il rigore prima concesso e poi negato agli azzurri per il presunto fallo di Simeone è un campanello d’allarme: basta un solo episodio a sfavore per rovinare tutto. Per questo da oggi a Castel Volturno la missione è isolarsi dall’entusiasmo crescente della città, per mantenere alta l’asticella della concentrazione. Il traguardo non è stato ancora tagliato e la sfida col Cagliari non sarà una formalità. «Vietato distrarsi». È un po’ il mantra di questi quattro giorni che mancano al termine della stagione. Sarà soprattutto una questione mentale: su questo dovrà lavorare il tecnico per garantirsi lo scatto decisivo. Verificherà le forze residue dei suoi giocatori, prima di fare le scelte per l’ultima formazione del campionato. [...] Tutti uniti verso il traguardo di venerdì. «Prendiamoci lo scudetto».