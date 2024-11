Tuta Napoli 2024-2025: modelli, offerte e link per acquistarla online

La nuova tuta del Napoli è finalmente in vendita sullo store Amazon ufficiale. Per la stagione di calcio 2024 2025, la SSC Napoli ha prodotto una serie di tute in collaborazione con il brand EA7 e sono disponibili sia la tuta calcio estiva che la tuta invernale, con taglie adulto, ragazzi e bambini.

Veniamo subito al dunque: quanto costa la tuta Napoli? La tuta ufficiale SSC Napoli costa 169,00 euro per gli adulti e 104,00 euro per i bambini e comprende sia la felpa con cappuccio sia i pantaloni. Ci sono però offerte periodiche e opzioni per risparmiare, continua a leggere l'articolo per scoprire di più.

*in qualità del programma affiliazione Amazon, CalcioNapoli24 ottiene una piccola percentuale dei ricavi idonei.

La tuta del Napoli estiva

Clicca sulla foto per scoprire di più

Iniziamo dalla classica tuta calcio in nylon. Quella realizzata dal Napoli con design esclusivo per la stagione 2024 2025 è senza cappuccio, di colore blu scuro o verde oliva, con materiale di alta qualità che garantisce comfort e durabilità. Risulta leggera e trasprirante ed è ideale per l'estate, mantiene freschi e comodi durante il tempo libero e l'attività sportiva ed ha una vestibilità confortevole, progettata per calzare aderente ma comodo, permettendo libertà di movimento ottimale. Questa tuta include tecnologie innovative per una regolazione termica efficace e un'asciugatura rapida, perfetta per la stagione estiva.

Prezzo : 169,00 euro

: 169,00 euro Link colore blu : https://amzn.to/3ZT8nTB

: https://amzn.to/3ZT8nTB Link colore verde: https://amzn.to/4gRVn6Y

SSC Napoli tuta invernale 2024 2025

La tuta invernale 2024 del Napoli è una tuta interlock composta da una felpa con cappuccio di colore verde oliva scuro, che conferisce un aspetto moderno e distintivo, e da un pantalone di colore blu navy in nylon, che crea un contrasto cromatico sofisticato e armonioso. Include ottime tecnologie per una regolazione termica efficace e un'asciugatura rapida, ottima per la stagione invernale.

Prezzo tuta Napoli: 169,00 euro adulti e 104,61 euro bambini

169,00 euro adulti e 104,61 euro bambini Link tuta Napoli: https://amzn.to/4dx98Fb

https://amzn.to/4dx98Fb Link taglie bambino: https://amzn.to/4ePSSju

Clicca sulla foto per scoprire di più

Come risparmiare comprando online

Se i prezzi della tuta estiva e della tuta invernale targate SSC Napoli vi risultano inaccessibili, ecco come risparmiare comprando online la tuta Napoli 2024. In alternativa infatti si possono acquistare i pezzi singoli, solo il pantalone e solo la felpa, risparmiando così un po' di soldi rispetto al totale.

Pantalone SSC Napoli , costa 59,00 euro : https://amzn.to/3BwvY2r

, costa : https://amzn.to/3BwvY2r Felpa Napoli ufficiale, costa 85,00 euro: https://amzn.to/4gRTC9O