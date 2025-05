Buongiorno rientra col Cagliari? Lo staff medico tenta la strada del recupero in extremis! I dettagli

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli deve fare i conti con le assenze di Lobotka, Juan Jesus mentre c’è qualche speranza di riportare in campo Buongiorno per la sfida contro il Cagliari, scrive il Corriere del Mezzogiorno.

“Si è fermato contro il Torino per una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra, ha saltato le partite contro Lecce, Genoa e Parma. Lo staff medico tenta la strada del recupero in extremis, le sue condizioni saranno monitorate giorno dopo giorno per capire se riuscirà ad esserci venerdì nell’ultimo atto di questo campionato emozionante”