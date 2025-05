Il Napoli ha contestato l'idea dell'Inter di giocare giovedì, c'entra l'ordine pubblico

Ultime notizie SSC Napoli - Il consiglio di Lega andato in scena ieri mattina ha suggellato l’inevitabile compromesso tra le richieste di Napoli e Inter per l’ultima giornata di campionato. Ne parla Tuttosport .

"Il Napoli ha provato a far valere le proprie ragioni con una lettera chiedendo di giocare domenica o al massimo sabato e paventando una richiesta di risarcimento in caso contrario. L’Inter avrebbe voluto scendere in campo al più tardi giovedì, idea contestata dagli azzurri per motivi di ordine pubblico: la soluzione è stata fissare Napoli-Cagliari e Como-Inter al venerdì sera"