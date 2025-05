Clamoroso Repubblica: la Prefettura chiede a DAZN di trasmettere in chiaro Napoli-Cagliari in Campania, la risposta

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna di Repubblica svela la richiesta a DAZN della Prefettura per la trasmissione in chiaro del match:

"Fa riflettere il dato che ieri sera dava 400 mila persone in “ fila” on line per acquistare un biglietto e assistere all’ultima di campionato contro il Cagliari sugli spalti del Maradona. La travolgente ondata di entusiasmo per gli azzurri spinge a riflessioni. Per questo non è escluso che dalla prefettura sia formalizzata una richiesta ufficiale a Dazn per la trasmissione in chiaro del match, almeno in Campania. Sicuramente alla pay tv sarà chiesta l’autorizzazione a trasmettere il match sui tre maxi schermi che il sindaco è deciso a far allestire in piazza del Plebiscito, piazza Giovanni Paolo II (nota anche come piazza Ciro Esposito) a Scampia e in piazza Mercato. Una richiesta è arrivata anche dal Comune di Frattamaggiore. Probabile il sì alla trasmissione della partita (o almeno del secondo tempo) in alcune piazze ma da Dazn ci sono forti opposizioni a concedere la visione gratuita per tutti. In ballo ci sono grandi interessi, a partire dai 700 milioni pagati dal portale per i diritti in esclusiva. La discussione proseguirà in questi giorni".