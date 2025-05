CorSera - Conte bada solo agli scudetti e alle ristrutturazioni, Napoli e la città non si meritano un divorzio improvviso e improvvisato

Ultime notizie SSC Napoli - Due allenatori, Antonio Conte e Simone Inzaghi, i migliori in Italia, difatti si contendono lo scudetto, diversi tra loro, completamente, basta vedere come vivono il loro strapagato mestiere come scrive il Corriere della Sera.

"Il rischio attuale è che fugga Conte, un testacoda che non dovrebbe commettere, il Napoli e la città non si meritano un divorzio improvviso e improvvisato. De Laurentiis gli ha garantito un generoso mercato, da 150 milioni, accompagnato da un rispettoso silenzio. Cosa che non ha fatto in queste settimane Conte con una insalata di parole, lontana dalle riflessioni interessanti e originali alle quali ci ha abituato, che prevede una fuga, magari un ritorno, là dove lo aspettano a braccia aperte. Ma forse è questo il punto: Conte bada solo agli scudetti e alle ristrutturazioni"