Napoli-Cagliari, imponente piano sicurezza! Maxischermi in altri 18 comuni, oltre 100 varchi presidiati dalle forze dell'ordine

Ultime notizie SSC Napoli - In occasione dell’ultima giornata del campionato di calcio, Napoli-Cagliari, prevista per venerdì sera alle 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha disposto l'allestimento di tre maxischermi in città per assistere tutti insieme al match. Le piazze scelte sono: Piazza Plebiscito, Piazza Mercato e Piazza Giovanni Paolo II a Scampia. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

"L’organizzazione di un piano pronto a scattare in automatico in base al risultato sportivo del Napoli non è semplice. In Prefettura e al Comune di Napoli si ragiona su un ventaglio di ipotesi che dovrà contemplare ogni potenziale rischio da prevenire. A Napoli saranno prolungate fino alle 2 di notte le corse di bus e treni. Mentre saranno oltre 100 i varchi presidiati dalle forze dell’ordine Maxischermi in altri 18 Comuni, per contenere ingorghi e assembramenti: Bacoli, Calvizzano, Cardito, Casalnuovo, Castellammare di Stabia, Castello di Cisterna, Frattamaggiore, Giugliano, Marigliano, Meta di Sorrento, Nola, Palma Campania, Portici, Pozzuoli, Qualiano, Quarto, San Giorgio a Cremano, Trecase"