Gazzetta - La Lega Serie A ad oggi ha organizzato la consegna della coppa scudetto solo al Maradona e al Napoli!

Ultime notizie SSC Napoli - In casi in cui all’ultima giornata più squadre possono vincere il titolo, andrebbe programmata su più campi la consegna della coppa dello scudetto. Dunque una possibile cerimonia a Napoli e un’altra a Como, dove venerdì sarà impegnata l’Inter.

Al momento, scrive la Gazzetta dello Sport, la Lega Serie A ha organizzato la consegna del trofeo solo al Maradona, in casa dell’attuale capolista: "Niente Como, nelle prossime ore ci capirà se, in caso di scudetto nerazzurro, una cerimonia ci sarà a Como o se si sonderà la disponibilità di San Siro per domenica".