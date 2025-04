SSC Napoli, in vendita una nuova maglia per i tifosi a meno di 20 euro!

Informazione pubblicitaria - SSC Napoli, maglia per i tifosi a prezzo scontato! Grazie alla collaborazione con Hermet, marchio leader nell'abbigliamento homewear e nei prodotti per la casa, la Società Sportiva Calcio Napoli ha messo in vendita una nuova t-shirt per la stagione 2025 completamente dedicata ai tifosi, al prezzo di 17,90 euro.

Vai subito alla maglia del Napoli: https://amzn.to/42mDBSS

*In qualità di partner del programma affiliazione Amazon, CalcioNapoli24 ottiene una piccola percentuale dei ricavi generati dai link in questo articolo.

Clicca sull'immagine per visualizzare il prodotto sulla pagina di acquisto

Maglia del Napoli calcio

La maglia SSC Napoli a maniche corte è una t-shirt confortevole e dallo stile sportivo, ideale per il tempo libero. Realizzata al 100% in cotone, assicura morbidezza e traspirabilità, perfetto per essere indossata in ogni stagione. Il design presenta un elegante colore blu navy, impreziosito da dettagli azzurri sulle maniche e sul bordo inferiore, che richiamano i colori iconici del Napoli calcio. Il girocollo classico garantisce una vestibilità comoda e adatta a ogni occasione, mentre il logo ufficiale SSC Napoli è posizionato con orgoglio sul lato cuore.

La maglia è disponibile in cinque taglie: S, M, L, XL, XXL. La spedizione è gratuita e inclusa nel prezzo.

Scopri maggiori dettagli sul prodotto: https://amzn.to/42mDBSS