Alvino a CN24: "Operazione subdola de La Gazzetta con i presunti torti all'Inter, situazione pagliaccesca"

Ultime notizie Napoli - Carlo Alvino è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Bisogna battere il Cagliari da Castel Volturno, la mentalità deve essere questa e non dovrà esserci partita. Bisogne vincere in quello spogliatoio, nel pullman che porterà allo stadio e salendo le scale per entrare in campo. Sarà una partita dove il Maradona, in un modo o nell’altro, metterà il pallone in porta”.

Conte squalificato? Ci vorrà un servizio d’ordine accurato per mantenerlo (ride, ndr). Il Napoli, così come l’Inter, perdono tanto senza il tecnico in panchina. Io mi auguro di vedere un Conte tranquillo perché sarebbe il segnale migliore per quello che la squadra farà in campo”.

L’episodio a Parma? Faccio riferimento ad un paragone con Villarreal-Napoli di Champions, League con gli azzurri costretti a vincere. Mazzarri fu espulso perchè si levò la giacca e poi la squadra vince. L’episodio del Tardini mi ha ricordato quello, magari Conte lo smentisce ma tanti allenatori sanno che quando va cambiata una partita qualcosa ti devi inventare. Anche lo stesso Allegri sfrutta questo atteggiamento. Ho fatto questo nome solo casualmente e non per altri motivi (ride, ndr)”.

Proteste Inter? Bisogna concentrarsi solo su Napoli-Cagliari e su nient’altro, ma una cosa va sottolineata. L’operazione subdola messa in atto da La Gazzetta dello Sport, il giornale più autorevole d’Italia, si sta prestando ad un gioco subdolo pubblicando la lista arbitrale dell’Inter. Una situazione pagliaccesca, se c’è qualcuno che deve lamentarsi è il Napoli, una caduta di stile da parte de La Gazzetta che condanno duramente”.

Rigore tolto a Neres? Vi invito a riguardare il fallo di Dumfries in Napoli-Inter con il braccio, un altro rigore negato agli azzurri nell’elenco di presunti torti subiti dall’Inter. Loro hanno avuto il coraggio di segnalare un fallo di McTominay, omettendo subdolamente l’episodio di Dumfries. Questo è diventato il modo di raccontare il calcio in Italia, abbiamo superato quello che una volta veniva definito il terzo mondo”.

Emozioni dell’ultima giornata? Vivo il calcio così, con passione e la prima partita l’ho vista al Maradona quando avevo 6 anni. Il mio cardiologo dice sempre che devo ringraziare il Napoli, perchè faccio prove da sforzo e le supero”.