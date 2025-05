DIRETTA VIDEO - Arrivo SSC Napoli a Capodichino: i tifosi aspettano la squadra al rientro da Parma

Parma-Napoli finisce 0-0, contestualmente è 2-2 a San Siro in Inter-Lazio. E tantissimi tifosi raccoli tifosi si stanno chiedendo a che ora arriva il Napoli a Capodichino. Gli azzurri, in Napoli-Cagliari nell'ultima giornata di serie A, avranno l'occasione d'oro vincendo di trionfare in campionato e alzare il quarto scudetto della sua storia. E molti supporters partenopei vogliono ringraziare la squadra e caricarla, in vista dell'ultima sfida.

A che ora arriva il Napoli in città, di rientro da Parma? Da programma, la SSC Napoli dovrebbe partire con volo charter da Parma alle ore 00:15 circa. E l'arrivo è previsto alle ore 01:40/02:00 circa all'aeroporto di Capodichino. Va detto che gli azzurri dovrebbero rientrare a casa in taxi e auto private, oltre ad un mini-van che rientra come di consueto al centro sportivo di Castel Volturno.