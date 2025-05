Repubblica svela - All'Inter non è andata giù la chiamata del VAR su Bisseck: c'è il precedente Baschirotto

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna di Repubblica - nella lotta scudetto - sottolinea gli episodi arbitrali dell'ultima giornata e scrive:

"C’è un fascino particolare nell’attesa, in quegli attimi in cui trattieni il respiro e aspetti il verdetto. La nuova frontiera del pallone porta con sé questa speciale magia: due arbitri che da Lissone verificano gli episodi dubbi di una partita e, se necessario, richiamano chi dirige al monitor posizionato a bordo campo. Le decisioni che hanno cambiato la storia del campionato sono arrivate così, nella frenetica notte in cui Napoli e Inter si sono giocate buona parte dello scudetto. Due scelte nette. [...] Episodi decisivi che hanno generato le consuete polemiche.

All’Inter non è andata giù la chiamata del Var per la differenza di valutazione tra il fallo di mano in area fischiato a Bisseck e un episodio simile avvenuto il 26 gennaio a Lecce, quando a colpire col braccio fu Baschirotto, senza che l’arbitro Marinelli fosse spinto da Lissone a concedere un rigore. [...] Al Tardini il Napoli si è visto prima assegnare e poi revocare il rigore della possibile vittoria, che lo avrebbe portato a +3 sull’Inter: «Una decisione giusta, Simeone colpisce la gamba dell’avversario e poi il pallone», approva De Marco. «Lovik su Neres e Simeone su Circati, due contatti che di solito Doveri non giudica fallosi. Un rigorino e una chiamatina», la sintesi di Calvarese".