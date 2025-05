De Bruyne deciderà la nuova squadra a inizio giugno: ecco l'ultima offerta del Napoli, le cifre

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino conferma, Kevin De Bruyne deciderà il suo nuovo club a inizio giugno e De Laurentiis è "in fila" in attesa:

"Capitolo a parte per gli svincolati di lusso Kevin De Bruyne (33) e Jonathan David (25). Il centrocampista del Manchester City ha confermato l'intenzione di sciogliere le riserve sul suo futuro a inizio giugno, dopo 10 anni passati con i Citizens in cui ha vinto di tutto e di più. De Laurentiis è pronto ad un sacrificio per Kevin, con un biennale da 8 milioni per il belga".