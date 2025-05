Gazzetta - Conte è stanco, sarà faccia a faccia con De Laurentiis. Lo scudetto a Napoli potrebbe essere troppo grande e irripetibile

Ultime notizie SSC Napoli - A un passo dal sogno, vietate distrazioni. Lo impone il calendario e lo impone la responsabilità che Antonio Conte si è preso col popolo napoletano tutto. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“Conte si è innamorato di Napoli, della sua bellezza, della sua malinconia. Cercava una sfida così, però tutto questo ha un prezzo, e forse il tecnico non pensava potesse essere così caro. Il faccia a faccia con De Laurentiis è sempre più vicino. E i segnali non sembrano andare verso una conferma scontata. Anzi. Antonio è stanco, e lo scudetto a Napoli potrebbe essere già qualcosa di troppo grande e irripetibile. Chiudere da vincente, ricambiando con gli interessi quell’amore con cui è stato accolto e per cui si è sentito per diversi mesi in debito verso i napoletani”