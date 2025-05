Settore ospiti del Maradona aperto ai tifosi del Napoli? Non è da escludere, ecco quando sarà deciso

Ultime notizie SSC Napoli -Nessuno vuole mancare allo storico appuntamento allo stadio di Fuorigrotta e appena la Lega ha ufficializzato che Napoli-Cagliari si giocherà venerdì, unitamente a quella dell’Inter a Como, è partita la febbrile caccia al biglietto. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

"La vendita dei biglietti del settore ospiti, circa 3.000 posti, è momentaneamente sospesa in attesa delle decisioni delle autorità competenti. Non è escluso che il settore, in caso di scarsa richiesta dei tifosi del Cagliari, che ha già ottenuto la salvezza, possa essere riservato ai tifosi partenopei. Si deciderà  solo nei prossimi giorni anche perché la due tifoserie sono venute spesso a contatto negli ultimi periodi e non si amano dal 1997"