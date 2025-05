Inzaghi esulta: recuperati 4 titolari per Inter-Lazio, le ultimissime

Ultimissime Inter-Lazio, il Corriere della Sera fa il punto sui recuperi in casa nerazzurra con diverse buone notizie per Simone Inzaghi.

Ecco quanto si legge dal giornale:

Il piano personalizzato per i vari big interisti oggi prevede, un po’ a sorpresa, il ritorno di Mkhitaryan, affaticato col Barcellona ma ieri già provato con i titolari. Mentre Pavard (fuori dalle due semifinali per la caviglia gonfia, al suo posto c’è ancora Bisseck) e l’uomo del destino Frattesi (problemi ai muscoli addominali) si riaffacciano dalla panchina.

Torna anche Thuram, con Taremi come spalla: l’iraniano, decisivo nell’azione del 4-3 al Barça sta crescendo e può essere l’uomo in più là davanti, meglio tardi che mai. Anche Bastoni, indiziato per un possibile riposo visto che ha giocato anche a Torino, dovrebbe esserci, come Dimarco e Dumfries, Calhanoglu e Barella.