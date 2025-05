"Non è mai fallo!": spunta l'audio di Doveri che inchioda il VAR, aveva visto e ritenuto non falloso il contatto Simeone-Circati | VIDEO

Notizie Napoli - Arrivano ulteriori dettagli in merito al caso legato al rigore revocato dal VAR in Parma-Napoli. Le immagini erano già chiarissime, ma l'audio diffuso poi da Open Var a DAZN ha confutato ogni dubbio: l'arbitro Doveri aveva visto il contatto (trovandosi tra l'altro a pochi metri) e l'aveva giustamente ritenuto non falloso facendo proseguire l'azione e fischiando poi il sacrosanto rigore per fallo su David Neres.



Nell'audio di Open Var infatti è possibile sentire Doveri che dice ai giocatori del Parma che protestano per il contatto a inizio azione dicendo: "Non è mai fallo".

Non trattandosi dunque di un chiaro ed evidente errore il VAR non poteva intervenire in quel caso, visto che per tutta la stagione è stato questo il modus operandi degli arbitri e dei delegati nella sala VAR di Lissone. Se non c'è chiaro ed evidente errore e l'arbitro ha visto con i suoi occhi l'intervento ritenendolo non falloso, non si è mai ricorso al VAR per tornare indietro e cambiare le decisioni del direttore di gara.



Andando indietro con la memoria basterebbe ricordare come la stessa dinamica ci fu anche in Napoli-Inter della scorsa stagione, quando Lautaro buttò a terra Lobotka a centrocampo iniziando l'azione che portò al gol dell'Inter, che in quel caso fu convalidato senza problemi.