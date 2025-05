Criscitiello replica a Palmeri: "Ma di cosa si lamentano all'Inter? Tolto un rigore solare al Napoli!"

Ultime news Serie A - Dopo gli episodi al VAR di Napoli e Inter, se ne parla a Sportitalia, nel corso del programma Speciale Mercato, col giornalista Tancredi Palmeri di fede nerazzurra che pronuncia queste parole:

"C'è molta delusione in casa Inter, il pubblico nerazzurro era silente al termine del match contro la Lazio. Alla fine della gara la squadra è rimasta chiusa nello spogliatoio per circa un'ora. Nessun tesserato ha rilasciato dichiarazioni perché all'Inter non è piaciuta la direzione arbitrale".

Pronta la risposta di Michele Criscitiello:

"Ma di cosa si lamentano? Al Napoli è stato tolto un rigore per un presunto falletto di Simeone. Ma ci rendiamo conto? Era rigore tutta la vita per la compagine di mister Antonio Conte. All'estero dei falli simili non si fischiano. Simeone ha avuto un semplice contatto di gioco con il calciatore avversario. Ma che fallo gli hanno fischiato contro?".