Repubblica - Parma-Napoli può essere stata l'ultima gara di Conte: ecco cosa lo spinge all'addio

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna di Repubblica sul futuro di Conte scrive che "un trionfo può paradossalmente accelerare il divorzio", e racconta:

"Quella di Parma potrebbe essere stata la sua ultima apparizione sulla panchina azzurra, perché espulsione e squalifica lo costringeranno venerdì sera a seguire dalla tribuna la decisiva sfida con il Cagliari, al Maradona. Ma non è questo il cruccio principale di Antonio Conte: così esausto alla meta da imporsi una riflessione sulla prospettiva di onorare il suo contratto triennale con il Napoli, in scadenza nel 2027. [...] S’è invece un po’ affievolito — complici le severe pressioni del momento — il travolgente impeto con cui aveva preso di petto in estate il progetto di ricostruzione concordato con Aurelio De Laurentiis, che l’ex ct aveva accettato in cambio della garanzia di avere pieni poteri, in campo e fuori. I patti da entrambe le parti sono stati mantenuti quasi in toto, al netto delle tensioni esplose nel mercato invernale per la cessione di Kvaratskhelia e soprattutto per la sua mancata sostituzione. Nulla di irreparabile, visto che alla fine i conti per il presidente e per l’allenatore stanno comunque tornando, anche grazie all’intervento di un po’ di buonasorte. [...] Un paradosso di successo spiega il senso di lontananza tra presidente e allenatore: l’inattesa rapidità con cui la squadra in 9 mesi ha bruciato le tappe, accorciando un percorso che avrebbe dovuto essere invece lungo e graduale. Il tecnico doveva riportare il club a vincere: la missione sta già per essere compiuta e immaginare un futuro più ambizioso diventerà ora complicato.

Conte ne è consapevole e ha maturato la certezza di aver spinto il motore del Napoli al di là dei suoi limiti, arrivando a un passo dallo scudetto con un organico che da scudetto non è, specie dalla cintola in su. [...] il tecnico leccese è convinto di aver quasi fatto un miracolo e mal sopporta (eufemismo) le critiche che accompagnano la sua squadra [...] L’ex ct sa di avere dato il massimo e gli brucia che una parte dell’ambiente non l’abbia capito. Di qui il senso di una missione compiuta, a cui potrà porre riparo solo De Laurentiis con un gran rilancio sul mercato. Altrimenti converrà separarsi a entrambi: meglio se da vincitori".