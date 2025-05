Bargiggia: "Osimhen ha cambiato agente da 10 mesi! ADL chiede 100 milioni alla Juve, ecco l'offerta di Giuntoli"

Calciomercato SSC Napoli - Osimhen è nel mirino della Juventus, ne ha parlato il giornalista esperto di calciomercato, Paolo Bargiggia, nel corso della trasmissione Il Processo di Biscardi, ai microfoni di Netweek Sport:

"Da una decina di mesi Victor Osimhen ha cambiato agente. Non è più Calenda, ma un avvocato svizzero. Juventus e Napoli non hanno ancora parlato di Osimhen, ma alla dirigenza dei partenopei è arrivato qualcosa di informale. La Juventus sarebbe disposta a mettere sul piatto complessivamente ottanta milioni di euro. Aurelio De Laurentiis ha fatto sapere che non intende cedere il nigeriano per meno di 100 milioni. Sarà una battaglia: una lunga telenovela, credo che Osimhen possa finire alla Juventus".